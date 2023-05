Real Madrid : Victor Osimhen plutôt que Kylian Mbappé ?

Osimhen est un homme recherché en Europe après une saison fantastique avec Naples, et le Real Madrid est maintenant entré dans la course.

Le Real Madrid souhaite recruter un attaquant fiable qui puisse suppléer Karim Benzema et éventuellement le remplacer dans un futur proche. Selon Fichajes, l'attaquant de Naples Victor Osimhen, auteur d'une magnifique saison en Italie, serait l'homme qu'ils souhaitent faire venir à Santiago Bernabéu.

Benzema n'est pas éternel

Le Real Madrid a dû compter sur les buts de Karim Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, et le lauréat du Ballon d'Or 2022 s'est révélé depuis lors, menant les Merengue à leur 14e titre en Ligue des champions en 2021-22 et contribuant à les porter cette saison en C1 et leur permettre d'être toujours en lice pour un quinzième sacre.

Aussi bon soit-il, Karim Benzema ne sera pas toujours là, même s'il est prévu qu'il reste au moins jusqu'en 2024. À 35 ans, il est certainement au crépuscule de sa carrière et les Madrilènes voudront trouver un remplaçant compétent avant que leur deuxième meilleur buteur de tous les temps ne mette un terme à sa carrière à Bernabeu.

Osimhen, nouvelle priorité en attaque

Victor Osimhen pourrait bien être la réponse que le Real Madrid recherche. L'attaquant nigérian n'est pas seulement jeune, il a aussi accumulé de l'expérience en jouant et en performant dans des matches cruciaux. Naples a remporté son premier titre de Serie A depuis 33 ans, grâce à la forme impériale d'Osimhen devant le but.

Naples a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire grâce aux performances de l'ancien lillois dans la plus prestigieuse compétition européenne. Après que Kylian Mbappé ait snobé les Merengues l'été dernier, le président du Real Madrid est réticent à négocier avec le PSG pour signer le joueur.

Si le Real Madrid parvient à signer Victor Osimhen, la probabilité que Kylian Mbappé change d'allégeance pour les Merengue dans un futur proche deviendrait très improbable. Meilleur buteur de la Serie A, Victor Osimhen espère ajouter à son palmarès de 23 buts lors de la réception de l'Inter par Naples dimanche prochain.