Real Madrid, Varane est prêt avec ou sans Ramos

Le défenseur français du Real Madrid a indiqué que l'absence de Sergio Ramos n'aura pas d'influence sur son jeu.

Les merengue subissent une véritable hécatombe de blessure alors qu'ils affrontent ce mercredi l’Atalanta Bergame, en huitième aller de la Ligue des Champions.

Le capitaine Sergio Ramos est notamment absent et Raphael Varane, son partenaire en défense centrale, affirme que cela n'affectera pas ses prestations.

"Cela ne change rien à mes propres performances sur le terrain. Je suis toujours là pour guider mes coéquipiers. Je l'ai toujours fait, avec ou sans lui. Nous avons joué ensemble pendant 10 ans. Il n'y a donc pas vraiment besoin pour nous de communiquer, nous nous connaissons à fond ... La compatibilité et l'expérience comptent pour quelque chose. Avant le match, nous nous regardons, puis nous passons directement à l'action. comment l'autre se déplace sur le terrain. Inutile de réfléchir, nous savons où l'autre sera et où il ira ", a confié Varane lros d'un chat organisé par son équipementier.

L'ancien lensois affirme également exiger en permanence le meilleur de lui-même: "Pour rester au plus haut niveau, il faut se battre contre soi-même pour aller aux limites et toujours essayer de s'améliorer. On parlait de Ramos ... mais je vois jouer dans l'équipe avec des joueurs qui ont passé des années au club et ils ont réussi à maintenir le haut niveau avec ce désir de gagner et d'en vouloir toujours plus ».

Varane a aussi confié que malgré l'avance de l'Atlético Madrid, le Real est loin d'avoir fait une croix sur la Liga.

"On nous a déjà donnés pour mort et on est revenus. Ça fait partie de cette équipe et de ce club. Tout est encore possible, juge Varane chez nos confrères d’Eurosport. C'est une saison particulière et les dynamiques peuvent vite être inversées. On peut enchainer plusieurs bons résultats et tout peut repartir. On a déjà connu ça."

"Tout est encore possible. C'est une saison atypique et la dynamique peut rapidement changer. Nous pourrions enchaîner un certain nombre de bons résultats et tout pourrait à nouveau fonctionner pour nous. Nous savons déjà que cela pourrait arriver".

Le champion du monde 2018 évoque aussi les matchs sans publics depuis le début de la pandémie : "Je peux dire que vous remarquez vraiment la différence. Par exemple, lorsque nous marquons, il y a généralement une grande réaction de la part des fans. Mais maintenant, il n'y a rien. Nous devons tous regarder en nous-mêmes, c'est un sentiment très différent. Il faut s'encourager et se motiver sur le terrain. Et ce n'est pas toujours aussi simple ».