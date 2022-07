Real Madrid : Valverde étale sa satisfaction

Après sa victoire 2-0 contre la Juventus dimanche matin, le Real Madrid va retourner dans la péninsule ibérique afin de préparer la Supercoupe d'Europe.

Cela met fin à sa tournée de pré-saison aux États-Unis, qui a également impliqué une défaite 1-0 contre Barcelone et un match nul 2-2 avec Club America.

S'adressant à Mundo Deportivo après le match contre la Juventus, le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde était toutefois satisfait de leur travail au cours des deux dernières semaines.

"Il y a eu une amélioration physique et tactique. On veut toujours gagner mais la pré-saison a servi à prendre du rythme et à préparer la Supercoupe."

"Nous devons continuer à nous entraîner dur, à préparer la Supercoupe. Le plus important est de prendre du rythme et de s'adapter à ce que [Antonio] Pintus nous demande. Nous nous sommes très bien entraînés et cela va nous donner du gaz pour le reste de la saison. Lors du Clasico, nous avions été arrêtés pendant un mois et maintenant [contre la Juventus], c'est différent. Nous sommes meilleurs et nous pouvons exercer une pression élevée".

Le Real Madrid a eu du mal à exercer une pression élevée la saison dernière, son milieu de terrain vieillissant craquant sous la pression. Cela représenterait un changement majeur si les Los Blancos y parvenaient. Ils pourraient désormais compter sur Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga pour renforcer l'équipe.

Il semble probable que la même équipe que celle qui a débuté contre la Juventus soit sélectionnée pour la finale de la Supercoupe d'Europe. Valverde a été interrogé sur son positionnement sur le côté droit du milieu de terrain, plutôt qu'au centre où il s'est fait connaître.

"Ce n'est pas un grand Fede mais c'est un bon Fede. J'ai le soutien du manager et de l'équipe. Je le prends comme si [chaque départ] était ma dernière chance. Cela me donne confiance pour continuer à en profiter [des occasions] et montrer pourquoi je suis là."