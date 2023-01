Real Madrid - Valence : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Real Madrid - Valence : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le Real Madrid part en quête de son deuxième trophée cette saison, mais avant de soulever la Super Coupe d'Espagne, l'équipe de Carlo Ancelotti aura deux obstacles sur sa route et le premier d'entre eux se nomme Valence, finaliste de la Coupe du Roi l'an dernier. Sur le papier, le Real Madrid part très largement favori de cette rencontre, et ce malgré les absences de David Alaba et Aurélien Tchouaméni.

Valence en crise

Si les Merengue sont tombés ce week-end face à Villarreal en Liga, laissant le Barça récupérer seul la place de leader, ils sont dans un état de forme nettement supérieur à celui de Valence. En effet, le club Che reste sur quatre défaites en cinq matches, matches de préparations compris, et sur deux défaites en trois matches en matches officiels.

Autant dire que Valence aborde cette Super Coupe d'Espagne comme une parenthèse et un bonus pour se refaire la cerise après une période compliquée alors que le club Che pointe à une triste onzième place de Liga. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Real Madrid valide son billet pour la finale de la Super Coupe d'Espagne et remplisse sa part du marché pour offrir aux amoureux du football espagnol ce qu'ils attendent tous, une finale face au rival catalan pour décider du vainqueur de la Super Coupe.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Valence

Ville : Riyad (Arabie Saoudite)

Riyad (Arabie Saoudite) Stade : King Fahd International Stadium

King Fahd International Stadium Heure : 20:00 UTC+1 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Madrid - Valence ?

Real Madrid-Valence

Super Coupe d'Espagne

Mercredi 11 janvier

20h00 sur La Chaîne L'Equipe

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 19h45 sur La Chaîne L'Equipe

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle de Real Madrid et Valence

Real Madrid : DVVVD



Valence : DDDVD

Les blessés et absents du Real Madrid et de Valence :

Deux absents majeurs côté Real Madrid. David Alaba et Aurélien Tchouaméni sont forfaits pour cette Supercoupe d'Espagne.

Valence devra faire sans Jaume Domenech, Samu Castillejo et Nico, blessés.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy – Kroos, Camavinga, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

XI de départ de Valence : Mamardashvili – Correia, Comert, Diakhaby, Gaya - Musah, Guillamon, Moriba - Kluivert, Cavani, Dias Lino.