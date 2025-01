Regarder Real Madrid - Las Palmas : Chaine TV, streaming gratuit et compos

Real Madrid vs Las Palmas

Le Real Madrid accueille Las Palmas au Bernabéu avec l’ambition de poursuivre sa course au sommet de la Liga face à un adversaire imprévisible.

Après une série de matchs intenses, le Real Madrid reçoit Las Palmas ce dimanche au Bernabéu avec l’objectif de reprendre sa marche en avant en Liga. Toujours deuxièmes au classement, les Merengues doivent impérativement l’emporter pour tirer profit du faux-pas de l'Atlético Madrid, actuel leader, et renforcer leur statut de prétendant au titre.

Une rotation stratégique pour Ancelotti

Carlo Ancelotti a choisi de faire tourner son effectif pour ce duel, en vue de préserver ses cadres avant le choc décisif en Ligue des Champions contre Salzbourg. Ainsi, Dani Ceballos, Brahim Diaz et Fran Garcia débuteront la rencontre, tandis qu’Eduardo Camavinga et Vinicius Junior sont absents, contraints de regarder leurs coéquipiers depuis l’infirmerie.

Le Real Madrid reste sur une victoire spectaculaire en championnat contre Valence (2-1), obtenue en infériorité numérique, et sur un succès maîtrisé face à Celta Vigo en Coupe du Roi. Toutefois, la claque reçue en Supercoupe d’Espagne contre Barcelone (5-2) rappelle que les Castillans ne peuvent se relâcher, notamment dans cette course effrénée avec l’Atlético.

Las Palmas, un visiteur surprenant

De son côté, Las Palmas, 14e du classement, aborde ce déplacement avec l’espoir de créer la surprise. Sous les ordres de Diego Martinez, l’équipe a montré des signes encourageants depuis octobre, avec notamment huit victoires sur leurs treize derniers matchs. Bien que battue lors de ses deux premières rencontres en 2025, contre Elche et Getafe, Las Palmas reste un adversaire capable de déstabiliser les grandes équipes, comme en témoigne leur nul 1-1 contre le Real Madrid en début de saison.

Historiquement, Las Palmas n’a jamais gagné au Bernabéu, mais les visiteurs tenteront de s’appuyer sur leur efficacité offensive (24 buts en 19 matchs) pour bousculer une équipe madrilène en quête de sérénité. Le Real, fort de huit victoires à domicile en championnat cette saison, part évidemment favori, mais ce duel pourrait réserver des surprises.

Les yeux seront rivés sur cette rencontre pour voir si le Real Madrid, malgré les ajustements tactiques d’Ancelotti, parviendra à prendre les trois points dans ce qui s’annonce comme une étape cruciale pour leur saison.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid vs Las Palmas ?

La rencontre entre le Real Madrid et Las Palmas sera à suivre ce dimanche 19 janvier 2025 à partir de 16h15 sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Las Palmas

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et Las Palmas se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, en Espagne.

Il débutera à 16h15 le dimanche 19 janvier, heure française.

Infos et groupes des équipes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Vinicius Junior et Luka Modric manqueront le match en raison de leurs suspensions respectives, et tandis que Eduardo Camavinga devrait être absent pendant quelques semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, Fran Garcia devra être aligné au coup d'envoi.

Avec Thibaut Courtois dans les buts, Federico Valverde, Jude Bellingham, Rodrygo et Ferland Mendy s'attendent à être rappelés dans le XI de départ.

David Alaba pourrait marquer son retour de blessure lors de cette partie, mais Eder Militao et Dani Carvajal sont out pour le reste de la campagne en raison de problèmes au genou.

Infos de l'équipe de Las Palmas

Tandis que Daley Sinkgraven et Viti Rozada sont exclus en raison de blessures, Marvin Park et Jose Campana restent incertains.

Adnan Januzaj fera pression pour un départ, bien que Jaime Mata et Marc Cardona puissent continuer sur le banc dès le début, avec Fabio Silva en tête de l'attaque.

