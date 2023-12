Real Madrid : une recrue attendue dès janvier

Le Real Madrid va trouver de quoi s'occuper lors du marché des transferts de janvier.

Le Real Madrid est en train d'élaborer une stratégie pour faire face à la crise des blessures en défense centrale, après que les deux titulaires David Alaba et Eder Militao se soient tous deux déchirés le ligament croisé antérieur. Alors que plusieurs noms ont été évoqués, il semble que la voie à suivre soit déjà toute tracée.

Avec seulement Antonio Rudiger et Nacho Fernandez en défense centrale jusqu'au retour de Militao (prévu pour février-mars), le Real Madrid va s'occuper de ce poste lors du marché des transferts de janvier, selon El Chiringuito. L'objectif est de faire venir une option à court terme sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, probablement avec un profil plus expérimenté.

Rudiger a joué plus de minutes que n'importe quel autre joueur du Real Madrid en 2023, et il a 30 ans. Alaba a 31 ans et Nacho Fernandez 35 ans également, ce qui signifie que le Real Madrid est conscient que son noyau défensif vieillit, même si Militao a encore de belles années devant lui. Le Real Madrid va donc chercher sur le marché un défenseur plus jeune pour couvrir le poste à l'avenir.

Les noms de plusieurs jeunes défenseurs centraux que le Real Madrid a dans son viseur ont déjà été révélés, même si un transfert en janvier semble peu probable pour eux. Raphaël Varane a été suggéré comme solution potentielle à court terme et serait l'option préférée de Carlo Ancelotti. Son salaire et la forte concurrence pour sa signature signifient peut-être que Los Blancos s'éloigneront d'un accord avec Manchester United.