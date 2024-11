Real Madrid, une légende titille Kylian Mbappé

Une légende du Real Madrid a mis un énorme coup de pression à Kylian Mbappé, mardi.

Kylian Mbappé est dans la tourmente cette saison. Arrivé au Real Madrid cet été, les débuts du Bondynois ne sont pas ceux rêvés. L’international français ne répond pas encore aux attentes et est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Ces dernières heures, c’est une légende du Real Madrid qui est sorti du silence sur les performances de Kylian Mbappé.

Le message fort de Guti à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne sera pas avec les Bleus lors de cette trêve internationale. Le capitaine des Bleus profite d’ailleurs de son absence pour s’amuser avec ses anciens coéquipiers du PSG à Paris. A Madrid, on espère voir l’ancien monégasque aussi épanoui sur le terrain. En effet, les performances de Kylian Mbappé depuis son arrivée sont en demi-teinte. Malgré ses 8 buts et 2 passes décisives, le champion du monde 2018 n’a toujours pas réalisé une prestation de haute volée cette saison. Ce qui laisse encore sur leur fin, plusieurs personnalités du Real Madrid dont Guti. La légende espagnole a même profité de son passage sur l’émission El Chiringuito ce mardi pour envoyer un message au meilleur buteur de l’histoire du PSG.

« Nous attendions tous plus de ce Real Madrid. Et j’attends aussi beaucoup plus de Mbappé. Je ne sais pas ce qu’il se passe, mais j’aimerais vraiment le savoir. Kylian essaye, mais il a besoin de quelque chose de plus pour jouer au Real Madrid. Mbappé voit que son grand rival au sein de l’équipe joue comme il joue, marque trois buts, et que quand ça ne fonctionne pas, il continue et essaie encore… C’est ça le chemin, Kylian », a lâché Guti.