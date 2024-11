Equipe de France : Loin des Bleus, Kylian Mbappé s'amuse avec des joueurs du PSG

Paris Saint-Germain vs Toulouse

Non convoqué en Equipe de France, Kylian Mbappé s’éclate avec ses anciens coéquipiers du PSG.

L’Equipe de France sera aux prises avec Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains. Des matchs pour lesquels les Bleus ne pourront pas compter sur leur capitaine, Kylian Mbappé, comme c’était déjà le cas en octobre. L’international n’a, en effet, pas convoqué par Didier Deschamps pour ce nouveau rassemblement. Et au moment où les Bleus se trouvent à Clairefontaine, le Bondynois, lui, s’amuse avec certains joueurs du Paris Saint-Germain.

Absent avec les Bleus, Kylian Mbappé s’éclate avec Tenas et Hakimi

En octobre dernier, Kylian Mbappé a décidé de ne pas venir en sélection afin de récupérer pleinement de sa blessure. Ce qui ne l’a pas, pour autant, empêché de jouer pendant environ 60 minutes avec le Real Madrid le weekend suivant l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Cette fois-ci, le sélectionneur français a pris la décision de se passer de l’ancien joueur du PSG pour les 5e et 6e journées de Ligue des Nations. Rapidement, plusieurs théories ont émergé entre une sanction de Deschamps et une décision liée à l’extrasportif.

Lors de son absence en octobre, Kylian Mbappé s’était offert une escapade en Suède avec des proches, dont son ex-coéquipier du PSG, Nordi Mukiélé. Une virée qui a mal tourné pour l’ancien monégasque qui fait l’objet d’une enquête pour viol en Scandinavie. L’attaquant du Real Madrid a retenu la leçon puisqu’il a décidé, cette fois-ci, de rentrer à... Paris. Kylian Mbappé a même partagé quelques images sur Instagram qui montrent qu’il a participé à un match de padel en compagnie d’Arnau Tenas, troisième gardien du PSG, et de son meilleur ami, Achraf Hakimi, vice-capitaine du club parisien.