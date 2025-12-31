Real Madrid : une grande annonce imminente en attaque

Les dirigeants du club ont prolongé les contrats de plusieurs joueurs ces douze derniers mois, dont celui de Brahim Diaz.

Brahim, qui brille actuellement avec le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des Nations, a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier cette saison. Malgré cela, il reste un élément précieux de l'effectif de Xabi Alonso. Preuve en est la prolongation de contrat qu'il a signée cet été, comme l'a rapporté Marca.

C'est en juin dernier que Brahim a trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son séjour au club. Son précédent contrat devait expirer dans 18 mois, ce qui aurait pu compromettre son avenir, d'autant plus qu'aucune annonce officielle n'a été faite par le club.

Le Real Madrid considère Brahim comme un joueur important, ce qui explique sa prolongation de contrat pour quelques années supplémentaires. Le moment viendra où la prolongation de contrat sera officialisée, mais pas avant la fin de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'avenir de Brahim au Real Madrid reste incertain.

Brahim, dont les performances à la CAN ont attiré l'attention, a peut-être prolongé son contrat avec le Real Madrid, mais son avenir au Bernabéu demeure incertain. Le retour attendu de Nico Paz l'été prochain le reléguerait sur le banc, et avec la montée en puissance attendue de Franco Mastantuono, son temps de jeu pourrait être considérablement réduit à partir de la saison 2026-2027.

Il pourrait donc être transféré l'été prochain, mais le Real Madrid ne serait pas contraint de le vendre, puisqu'il ne lui resterait plus qu'un an de contrat.