Real Madrid : Une absence longue durée pour Benzema ?

Karim Benzema a été remplacé à la 17e minute du match du Real Madrid sur le terrain de la Real Sociedad en raison d'une blessure musculaire et pourrait manquer les matchs clés des Blancos contre l'Inter et l'Atletico Madrid mardi et dimanche prochains respectivement.

Sauf miracle, Benzema ne sera pas à la disposition de Carlo Ancelotti pour le duel du milieu de semaine qui décidera de l'équipe qui terminera en tête du groupe D en Ligue des champions.

Après le match de mardi contre les Nerazzurri, le Real Madrid accueillera l'Atlético de Madrid, qui s'est incliné à domicile contre le Real Majorque samedi.

Benzema s'est rendu compte qu'il s'était blessé aux ischio-jambiers en courant sans ballon, ce qui l'a amené à tester sa jambe gauche, mais 20 secondes plus tard, il est tombé au sol et a demandé à être remplacé, Luka Jovic entrant en jeu sans s'échauffer.

L'international français a participé à tous les matchs de son équipe nationale depuis le début de la saison. Il a également été titulaire dans 18 des 19 duels du Real Madrid, jouant les 90 minutes dans 14 rencontres.

Par ailleurs, aucun joueur des cinq premiers championnats européens n'a participé à plus de buts que Benzema (12 buts et 7 passes décisives), qui est le meilleur buteur de la Liga.