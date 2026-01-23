Real Madrid : un vieux dossier remonte sur Arbeloa

Ce succès, conjugué au faux pas du FC Barcelone et à la réduction de l'écart en Liga à un seul point pour les Merengues, contribue à reléguer au second plan le souvenir de leur élimination en Coupe du Roi face à Albacete.

Dès sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Real Madrid, Arbeloa n'a cessé de mettre en avant la légende du club, vantant ses mérites. Il semble déterminé à construire une cohésion et une culture au Bernabéu, et a d'ailleurs partagé une anecdote à ce sujet avec les joueurs après leur défaite contre Albacete.

Pourtant, son enthousiasme pour le Real Madrid n'a pas toujours été aussi vif. Dans une interview accordée à DAZN, Eneko Fernandez de Garayalde, vainqueur de Masterchef, a évoqué son expérience au sein du vestiaire madrilène, aux côtés d'Arbeloa, lorsqu'il était jeune espoir du centre de formation du Real Saragosse.

« Il a un an de plus que moi, il jouait dans une équipe supérieure, mais on a partagé les mêmes entraînements et quelques matchs, et c'est là que je l'ai rencontré. C'est marrant, à l'époque – je ne vais pas réinventer la roue – il était supporter de l'Atlético Madrid. Je dis que je ne vais pas réinventer la roue parce qu'on a tous vu des photos de lui avec ce maillot (celui de l'Atlético), et c'est un de mes plus beaux souvenirs. »

À 18 ans, Arbeloa rejoint le Real Madrid, où il passe cinq ans au centre de formation, avant de jouer au Deportivo La Corogne et à Liverpool. De retour au Real Madrid en 2009, Arbeloa évolue ensuite pendant sept ans au Bernabéu en tant que joueur professionnel.

Arbeloa ne serait pas le premier joueur ou entraîneur à se retrouver au Bernabéu en passant par un club rival, ou malgré le fait d'en supporter un. Parmi les exemples modernes les plus marquants de joueurs ayant quitté Barcelone pour le Real Madrid, on peut citer Ronaldo Nazario et, plus directement, Luis Figo.

Par ailleurs, le meilleur buteur espagnol de l'histoire du Real Madrid, un talent prometteur issu du centre de formation de l'Atlético de Madrid, était en provenance de ce club. Raúl González allait devenir une véritable icône du Real Madrid.