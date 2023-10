Real Madrid : Un traitement spécial pour Arda Guler ?

Arda Guler a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe première du Real Madrid

Lorsqu'il a été révélé que le Real Madrid avait devancé le FC Barcelone pour la signature d'Arda Guler en provenance de Fenerbahçe au cours de l'été, les supporters du club se sont montrés très enthousiastes à l'idée de l'arrivée de l'un des adolescents les plus passionnants du football mondial.

Cependant, les débuts de Guler au Real Madrid ont été quelque peu tumultueux. Une ancienne blessure au ménisque s'est aggravée au début de la pré-saison et a nécessité une intervention chirurgicale. Après avoir récupéré, l'international turc a souffert d'un autre problème qui l'a contraint à manquer plusieurs matches au cours des dernières semaines.

Cependant, Guler a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe première du Real Madrid, même si ses débuts avec le club ne sont pas pour tout de suite, selon Diario AS, qui affirme que Carlo Ancelotti et son équipe d'entraîneurs préparent une "mini pré-saison" pour Guler, afin qu'il soit en forme le plus rapidement possible.

Guler ne devrait pas être sélectionnable pour les trois prochains matches du Real Madrid, dont celui contre Barcelone fin octobre. Toutefois, il y a de fortes chances qu'il fasse enfin ses débuts avec le club en novembre, à moins qu'il ne se blesse à nouveau.