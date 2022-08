Le Real Madrid se prépare pour son troisième match de championnat de la saison contre l'Espanyol dimanche.

Et pour la première fois, il disposera de Rodrygo Goes.

Le Brésilien a été un remplaçant pendant la majeure partie de la saison dernière, mais il a joué un rôle crucial dans la course à la finale de la Ligue des champions.

S'exprimant avant le match contre l'Espanyol, Carlo Ancelotti a déclaré qu'il aurait plus de protagonisme la saison prochaine.

"Il aura un rôle plus important car l'année dernière, il a fait la différence dans les matchs importants et il sera plus souvent titulaire".

"Il jouera sur l'aile droite et il pourra remplacer Vinicius à gauche, même à la place de Karim [Benzema]. Faites attention à lui dans le rôle de Karim. Il est très complet et ce sera une année importante pour lui".

Ancelotti semblait vouloir souligner qu'il avait confiance dans ses options à l'extrémité du terrain. Le grand débat pour de nombreux fans du Real Madrid a été de savoir si le club devait signer un autre attaquant pour épauler Karim Benzema, mais Ancelotti a cité Mariano Diaz, Eden Hazard et maintenant Rodrygo comme alternatives.