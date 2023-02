Real Madrid : Un nouveau Erling Haaland pour succéder à Karim Benzema

Arsenal et le Real Madrid envisagent de s'offrir le jeune prodige de l'Atalanta, Rasmus Hojlund.

Selon La Repubblica, les géants anglais et espagnols sont tous deux de grands fans de l'attaquant qui a été étiqueté comme le "nouvel Erling Haaland".

Le Real Madrid cherche un nouveau successeur à long terme à Karim Benzema, qui a maintenant 35 ans.

Benzema va prolonger son contrat qui expire à la fin de la saison mais Madrid prévoit d'acheter un successeur cet été.

Quant à Arsenal, il prévoit d'acheter au moins un attaquant cet été car il manque de profondeur dans son département d'attaque.

Cela a été démontré pendant la période où ils ont été privés de Gabriel Jesus, avec Eddie Nketiah comme seule alternative pour le rôle de numéro 9.

Hojlund a explosé en 2023 comme l'un des jeunes talents les plus excitants du football européen.

Il a déjà marqué six buts au cours de l'année civile et a forgé un partenariat alléchant avec Ademola Lookman, autre recrue de l'été 2022. Cela a conduit l'Atalanta dans le top 4 de la Serie A.

Bien qu'il n'ait eu que 20 ans ce mois-ci, Hojlund est un géant dans le corps d'un garçon.

Tout comme Haaland, il mesure 1,80 m et malmène régulièrement les défenseurs physiquement, en conservant le ballon dans son dos pour jouer de manière experte.

Mais il est également brillant sur le plan technique. Tout comme Haaland, il possède un beau pied gauche, mais aussi la capacité de dribbler et de courir avec le ballon.

Qu'a dit Gasperini à propos de Hojlund ?

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a fait l'éloge de Hojlund après sa brillante performance lors de la victoire 2-0 contre la Lazio à Rome il y a quinze jours.

"Hojlund a cet esprit, cette énergie, cette intensité, mais aussi cette qualité technique qui est tout simplement remarquable", a déclaré Gasperini samedi.

"Il a encore tellement de marge de progression, aussi.

"Il a des caractéristiques très similaires à Haaland, pas seulement son visage.

"Il est si rapide, il est en dessous de 11 secondes sur 100m et il n'a même pas essayé très fort.

"Compte tenu de sa taille, il a un centre de gravité bas et peut bouger ses jambes très rapidement. Je suis convaincu qu'il aura une grande carrière, il devient de plus en plus fort chaque jour."

Arsenal et le Real Madrid ont acheté un certain nombre de jeunes talents ces dernières saisons, et Hojlund pourrait être le prochain à rejoindre l'une de leurs écuries...