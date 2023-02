Real Madrid : Un nouveau coup dur pour Karim Benzema cette saison

Blessé face à Valence et absent à Majorque, Karim Benzema devrait manquer la demi-finale du Mondial des clubs mercredi.

Après une saison 2021-2022 en apothéose et récompensée d'un Ballon d'Or, Karim Benzema vit un exercice 2022-2023 plus compliqué. S'il reste toujours efficace lorsqu'il joue (13 buts, 3 passes décisives en 21 matches), l'international français doit faire face à de nombreuses blessures, pour la plupart musculaires, qui l'ont empêché de prendre part à plusieurs matches avec les Merengues et surtout de participer à la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Benzema absent au Mondial des clubs

Jeudi dernier, l'attaquant de 35 ans était sorti sur blessure à l'heure de jeu lors de la victoire des Madrilènes face à Valence (2-0). Il a ensuite manqué le déplacement sur la pelouse de Majorque, lors duquel les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés (1-0) et ont laissé filer le Barça en tête de la Liga. Victime d'une nouvelle blessure musculaire, l'ancien Lyonnais devrait également manquer le prochain match du Real. D'après la presse espagnole, le Nueve devrait en effet manquer la demi-finale du Mondial des clubs, mercredi face à Al-Ahly, malgré l'optimisme affiché par Carlo Ancelotti après Valence concernant la date de son retour.

Il vient donc s'ajouter à une longue liste d'absents déjà composée de Ferland Mendy, Eden Hazard, Eder Militao, Lucas Vazquez et peut-être même Thibaut Courtois.