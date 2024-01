Real Madrid : un jeune inconnu pour remplacer Courtois

La situation des gardiens de but du Real Madrid est de plus en plus floue.

Après la blessure de Thibaut Courtois, qui l'empêchera de jouer pendant la majeure partie de la saison, il n'y a pas de numéro un clair. Courtois ayant atteint la trentaine et Kepa Arrizabalaga ou Andriy Lunin n'ayant aucune certitude, les Blancos sont à l'affût du futur successeur de Courtois et d'un futur numéro deux. Selon les dernières informations, Lunin devrait être remplacé par Kepa au cours de la seconde moitié de la saison. Il est donc peu probable que le Real Madrid veuille dépenser beaucoup d'argent pour recruter le basque de Chelsea. Par ailleurs, il n'est pas certain que Lunin reste, puisqu'il lui reste 18 mois de contrat et que l'Ukrainien a peut-être envie de jouer en équipe première. L'article continue ci-dessous Début décembre, il a été rapporté que le Real Madrid avait des vues sur le gardien de Penarol, Randall Rodriguez, et maintenant Diario AS dit que les Madrilènes sont prêts à faire un geste pour lui en tant qu'option potentielle à long terme pour remplacer Courtois. Aucun contact n'a eu lieu entre les deux clubs, mais Rodriguez suivrait en théorie le même chemin que Fede Valverde, en passant d'abord une saison au Real Madrid Castilla. Le club envisagerait également de l'acheter ou de le prêter avec option d'achat. Prochain match: LaLiga RMA MLL Présentation du match Grand et imposant, Rodriguez a joué un rôle clé dans la victoire de l'Uruguay au Championnat d'Amérique du Sud des moins de 20 ans, réalisant des arrêts décisifs. Il n'a pas encore été titularisé par Penarol et se trouve sur le banc de touche. Le jeune homme de 20 ans n'a plus qu'un an à jouer. Il semble que le Real Madrid ait le sentiment que Courtois ne sera pas là pour la prochaine décennie, et qu'un successeur potentiel soit clairement envisagé.