Real Madrid : un dirigeant sous le charme de Vinicius Junior

Encore auteur d'un but aussi magnifique que décisif contre le FC Séville (2-1) dimanche soir en Liga, Vinicius Junior poursuit son début de saison de rêve. Étincelant, le jeune brésilien a déjà inscrit 9 buts dans le championnat espagnol depuis le début de l'exercice 2021-22 et ne cesse de progresser. Et ce pour le plus grand bonheur de la Maison Blanche, sous le charme.

Real Madrid : Ancelotti encense Vinicius Junior

C'est simple, dans la capitale espagnole, tout le monde est tombé sous son charme. À commencer par son entraîneur Carlo Ancelotti, lequel s'est félicité de pouvoir compter sur un tel joueur en conférence de presse d'après-match. "Le but de Vinicius ? Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort".

"Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde", a confessé le technicien italien, choqué par les progrès de Vinicius.

"Les grands joueurs sont ceux qui gagnent les matchs"

L'ancien coach du Paris Saint-Germain est loin d'être le seul à admirer les progrès de l'auriverde, Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles des Merengue, l'a lui aussi encensé devant les médias. "Les grands joueurs sont ceux qui gagnent les matchs à eux seuls, une rencontre si difficile et contre un adversaire de cette catégorie. Et ce que Vini nous a donné fait la grandeur du football et nous devons l'en remercier", a-t-il confié.

"C'était un but qui partait de rien, un ballon qu'il a reçu à hauteur de poitrine, sur l’aile et de là, il a créé un mouvement qui n'était d'abord pas un danger mais qui s'est terminé par un but spectaculaire. Cela nous donne une idée de la dimension de ce joueur, de sa progression et nous sommes évidemment ravis", a ensuite apprécié l'Argentin, sous le charme.