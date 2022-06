Real Madrid : Un départ se précise pour Ceballos

Dani Ceballos est plus susceptible de quitter le Real Madrid cet été que de rester selon Mundo Deportivo.

Compte tenu de l'arrivée imminente d'Aurélien Tchouameni en provenance de Monaco et du renouvellement du contrat de Luka Modric au Santiago Bernabeu, les minutes seront difficiles.

Le contrat de Ceballos avec Madrid court jusqu'à l'été 2023 et on pense qu'ils vont le vendre cet été plutôt que de le perdre sur un transfert gratuit dans un an - Marco Asensio est dans le même bateau. Ceballos veut rejoindre le Real Betis mais l'affaire est complexe.

La situation économique des Verdiblancos est difficile et ils ne sont pas en mesure de payer à Madrid les 15 millions d'euros qu'ils ont placés sur la tête du milieu de terrain andalou. Cependant, en fonction de leurs ventes, cela pourrait devenir une possibilité plus tard cet été.

Une chose est sûre, Ceballos veut jouer un rôle important où qu'il soit la saison prochaine. Il a démontré qu'il avait les qualités requises pour apporter sa contribution en Liga à la fin de la saison dernière et il veut se frayer un chemin dans l'équipe espagnole de Luis Enrique pour le Qatar.