Real Madrid : Un club de Liga à fond sur Ceballos

Le milieu de terrain andalou n'a pas joué le derby madrilène contre l'Atlético de Madrid (1-0) dimanche dernier en raison de problèmes musculaires et ne devrait pas retrouver sa forme avant la fin de la Liga.

Selon Diario AS, il pourrait être de retour à temps pour la finale de la Ligue des champions contre Liverpool.

La question de savoir si Ceballos portera le maillot blanc la saison prochaine n'est pas encore tranchée. Le contrat du joueur de 26 ans avec les Blancos expire à l'été 2023 et il doit décider s'il veut renouveler son contrat cet été ou aller voir ailleurs.

Ceballos a gagné des minutes au Santiago Bernabeu ces dernières semaines et il est entendu que Carlo Ancelotti souhaite qu'il fasse partie de son équipe pour la saison prochaine. Mais si Ceballos rejoignait le Real Betis, son ancien club, il pourrait jouir d'une bien plus grande notoriété.

La question de savoir si le Betis est prêt à payer le prix demandé par Madrid pour Ceballos - entre 10 et 12 millions d'euros - reste ouverte. Le Betis a déjà conclu un accord avec son collègue Isco pour un transfert gratuit à la fin de cette saison. On pense que la transaction qu'ils veulent faire se situerait entre 5 et 7 millions d'euros.