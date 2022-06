Real Madrid : un attaquant va plier bagages

Marco Asensio se prépare à quitter le Real Madrid selon un rapport de Diario AS.

Le club espagnol n'a pas encore proposé de renouveler le contrat d'Asensio et son contrat actuel expire à l'été 2023.

L'agent d'Asensio, Jorge Mendes, est en train de vérifier ce qui se passe sur le marché.

Le Arsenal de Mikel Arteta est crédité d'un intérêt.

Cette option donneraient à Asensio la chance d'être un titulaire indiscutable, ce qu'il n'est certainement pas à Santiago Bernabeu.

L'article continue ci-dessous

Fede Valverde et Rodrygo Goes ont tous deux été préférés sur le côté droit de l'attaque madrilène par Carlo Ancelotti vers la fin de la saison et Eden Hazard se battra également pour des minutes en 2022/23.

Étant donné qu'il s'agit d'une année de Coupe du monde, Asensio veut jouer autant que possible pour s'assurer de gagner une place dans le groupe de Luis Enrique pour l'avion vers le Qatar.