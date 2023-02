Real Madrid : Trois joueurs poussés vers la sortie

Peu de clubs laisseraient autant de leurs stars entrer dans les six derniers mois de leur contrat avec autant de calme que le Real Madrid.

Six de leurs joueurs sont sans contact cet été, mais Los Blancos n'ont montré aucun signe de panique à ce sujet.

Trois joueurs chassés du Real

Mariano Diaz devrait partir, tandis que Toni Kroos et Luka Modric signeront probablement de nouveaux contrats d'un an s'ils veulent rester au Santiago Bernabeu. En revanche, les trois autres, Dani Ceballos, Nacho Fernandez et Marco Asensio, suscitent des interrogations.

Tous les trois pourraient recevoir de bonnes offres d'autres clubs s'ils voulaient quitter Madrid, mais les Blancos devraient leur faire des offres à leurs conditions. Sans être des stars incontournables, ils se verront proposer des offres reflétant un rôle de rotation.

Selon la Cadena SER, il ne s'agit même pas d'une négociation. Le Real Madrid a clairement fait savoir à ces trois joueurs que, quelles que soient les autres offres, ils ne changeront pas leurs conditions. En substance, ils disent que c'est à prendre ou à laisser.

Le Real Madrid semble jouer sur l'idée que les trois joueurs ont une affection profonde pour le Real Madrid. Nacho y a fait toute sa carrière, tandis qu'Asensio et Ceballos ont rejoint le club lorsqu'ils étaient adolescents. Cette affection, leur vie bien établie et l'attrait de jouer pour le Real Madrid pourraient suffire à les persuader de signer des contrats au rabais dans le contexte du marché.