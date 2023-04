Real Madrid : Toni Kroos, la décision définitive

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a fait l'objet de nombreuses conversations tout au long de la saison

Le milieu de terrain allemand a admis qu'il pourrait prendre sa retraite à la fin de la campagne, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison. Il est resté timide à ce sujet, mais il semble qu'il portera finalement le maillot blanc la saison prochaine.

Kroos est l'un des six joueurs en fin de contrat cet été, dont les vétérans Karim Benzema, Luka Modric et Nacho Fernandez. Tous devraient rester, même s'il semble plus probable que Nacho s'en aille.

Kroos devrait continuer

Après la victoire du Real Madrid sur Chelsea en Ligue des champions, Kroos a semblé confirmer qu'il resterait au club la saison prochaine. Ses réponses ont été rapportées par Diario AS.

"Tout est sur la bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club : comment et quand il communique. Il y a une bonne relation que j'ai avec le club depuis des années... Et cette question a déjà été discutée depuis un certain temps."

"Il y a une confiance absolue des deux côtés. Le club savait dès le départ que je n'allais pas faire de bêtises. Théoriquement, je peux signer pour une autre équipe à partir du 1er janvier, mais nous n'avons même pas commencé avec ces bêtises. Il y a beaucoup de confiance. Je vais probablement rester comme ça pendant un certain temps".

Le Real Madrid réfléchit depuis un certain temps à la manière de réaliser la transition générationnelle entre Modric et Kroos et des joueurs comme Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Aurélien Tchouameni, mais comme Kroos et Modric continuent de performer au plus haut niveau, il est compréhensible qu'il hésite à les laisser partir.