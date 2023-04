Real Madrid : Thierry Henry s'incline devant Vinicius Junior

Après sa performance face à Chelsea, l'ancien attaquant du Barça a rendu hommage au Brésilien du Real Madrid.

Vinicius Junior a encore fait le show en Ligue des champions. L'attaquant brésilien a été l'élément moteur du Real Madrid sur le flanc gauche et a été à l'origine des deux buts de la victoire 2-0 des Merengue sur Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions. La course de Vinicius dans le dos de la défense de Chelsea a ouvert la voie à l'ouverture du score madrilène et sa vitesse électrique associée à ses mouvements techniques complexes ont donné du fil à retordre à Wesley Fofana et Reece James.

"Vinicius réfléchit à ce qu'il fait"

Lors de l'émission d'après-match de CBS Sports, Jamie Carragher a demandé à Thierry Henry, qui a évolué à ce poste lors de son passage au FC Barcelone, si Vinicius était le meilleur ailier gauche du monde, ce à quoi la légende française a répondu : "Oui : "Oui, en ce moment, oui. Il y a des gars qui se débrouillent bien à Arsenal en Premier League. Martinelli arrive".

"C'est ce que je dis avec Vinícius Jr, il pousse le ballon pour passer Reece James. Il sait qu'à ce moment-là, il va perdre la course. Il sait qu'à ce moment-là, il va perdre la course et qu'il va perdre la balle, mais qu'il va encore pousser. Ce que je veux dire, c'est qu'il réfléchit à ce qu'il fait. Il vous fait tomber. Il vous fait trébucher. Il pousse la balle à nouveau", a expliqué le champion du monde 1998.

"Vinicius Jr est en train de 'cuisiner'"

"Il vous arrête, vous met à l'amende puis pousse la balle à nouveau. C'est là toute la différence. C'est un penseur. Quand je vois Vinicius Jr sur le ballon, je le sens, il est en train de cuisiner", a déclaré l'attaquant français. Des propos élogieux de la part de la légende d'Arsenal envers celui qui est en train d'écrire sa légende au Real Madrid.

Sous les ordres de Carlo Ancelotti, Vinicius s'est mis à jouer avec le Real Madrid et a terminé à la huitième place du classement du Ballon d'Or 2022, grâce à ses 22 buts et 20 passes décisives en 52 apparitions, dont un but en finale de la Ligue des champions. Bien que ciblé par les défenseurs adverses et hué lors de ses déplacements, il continue d'évoluer dans la même veine et a déjà inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives.

"Il est à la hauteur"

C'est cette vertu qui a séduit Henry qui a également salué son association avec Karim Benzema sur le front de l'attaque : "Ces deux dernières années, Vinicius Jr a été solide. Vous savez pourquoi je lui donne la priorité sur les autres ? D'où il vient. Il est passé d'un gars indésirable dans un vestiaire à un gars qui se fait taper dessus à chaque fois qu'il joue. Il se fait huer par les supporters. Abusé en pré-saison. Encore une fois, le gars est à la hauteur. Ils essaient de le frapper. Ils voulaient qu'il quitte le vestiaire. Il est à la hauteur. Maintenant, ça ressemble un peu à son équipe, même si Benzema aurait son mot à dire à ce sujet, mais ces deux-là sont brillants", a conclu Henry. Vinicius tentera de poursuivre sur sa lancée lors de la rencontre entre le Real Madrid et Cadix, samedi en Liga.