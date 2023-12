Real Madrid : Tchouaméni éternel bouche-trou

Le Real pourrait être contraint de procéder à une opération d'urgence lors de la fenêtre de transfert de janvier à la suite de la blessure d'Alaba.

David Alaba a été contraint de sortir en première mi-temps de la victoire 4-1 du Real Madrid sur Villarreal en Liga, avec une inquiétude immédiate concernant un problème au genou. Le Real Madrid a rapidement confirmé qu’Alaba souffrait d’une déchirure du ligament croisé antérieur à la mi-temps et que l’international autrichien devait être opéré dans les prochains jours.

Carlo Ancelotti a confirmé que la saison d’Alaba était terminée, lors de sa conférence de presse d’après-match, et l’Italien a décrit ses plans initiaux pour le remplacer. Aurélien Tchouameni devrait ainsi débuter en défense le dernier match de 2023 du Real Madrid, à Alaves, le 21 décembre, Ancelotti profitant de la trêve hivernale pour faire le point.

Ancelotti a confirmé que le club verrait si « quelque chose peut être fait », en ce qui concerne l’achat d’un défenseur central en janvier, Eder Militao n’étant pas non plus susceptible de jouer cette saison. Nacho Fernandez reste une option expérimentée pour Ancelotti et Rafa Marin pourrait être rappelé en prêt à Alaves. En attendant, Tchouaméni dépanne et ne joue pas à son poste de prédilection…