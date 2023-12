Real Madrid : six joueurs vers la sortie !

Avec le mois de janvier qui approche, de nombreux joueurs entrent dans les six derniers mois de leur contrat avec leur club respectif.

Le Real Madrid en fait partie puisqu'il compte quatre joueurs dont le contrat s'achève à la fin de la saison.

Selon MD, les stars de Los Blancos Toni Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandez et Lucas Vazquez sont tous en fin de contrat l'été prochain. Jusqu'à présent, les négociations n'ont pas encore été entamées avec les quatre joueurs, bien que le Real Madrid ne cherche généralement pas à le faire avant la fin de la saison, ce qui signifie que les joueurs concernés sont susceptibles d'être maintenus dans l'incertitude.

En outre, Kepa Arrizabalaga et Joselu Mato ne sont que prêtés, et leurs contrats avec le Real Madrid prendront fin l'été prochain, ce qui porte à six le nombre de départs possibles, avant que les ventes ne soient prises en compte.

À l'exception de Kroos, aucun des joueurs susmentionnés n'est considéré comme indispensable au Real Madrid, et il se pourrait donc que peu d'entre eux soient conservés. Les situations seront établies au premier semestre 2024.