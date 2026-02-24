Real Madrid : Rudiger, la fin du voyage

Les contrats de Dani Carvajal, David Alaba et Antonio Rüdiger arrivent à échéance à la fin de la saison, et à ce stade, il est très incertain qu'ils se voient proposer un contrat pour rester au Bernabéu.

Le départ d'Alaba est quasi certain, mais la situation est moins claire pour Rüdiger et Carvajal. Le premier était un titulaire indiscutable jusqu'à cette saison, mais des problèmes physiques l'ont empêché d'enchaîner les matchs, ce qui inquiète la direction du Real Madrid.

Le Real Madrid est prêt à offrir un nouveau contrat à Rüdiger s'il fait ses preuves d'ici la fin de la saison, mais pour l'instant, ses efforts semblent vains. Selon le quotidien AS, il est fort probable que le joueur de 32 ans ne se voie pas proposer de prolongation avant l'expiration de son contrat actuel.

L'article précise toutefois que Rüdiger a des chances de rester. S'il reste en forme jusqu'à la fin de la saison, tout en maintenant un niveau de performance élevé, il y a fort à parier qu'on lui proposera de prolonger son contrat. Mais pour l'instant, ses chances semblent minces, les dirigeants du Real Madrid n'ayant encore pris aucun contact avec ses représentants concernant une prolongation.

Comme par le passé, le Real Madrid est prêt à prendre son temps avant de se prononcer sur un contrat. Rüdiger, qui suscite l'intérêt de clubs de Premier League, est sous pression pour convaincre ses dirigeants de lui offrir un nouveau contrat, mais il a encore le temps pour lui – et s'il reste en forme, il devrait être titulaire régulièrement dans les semaines et les mois à venir.