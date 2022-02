Real Madrid : Ronaldo s'offusque du futur salaire de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine, c'est le scénario le plus plausible selon l'ensemble des observateurs du monde du football. En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et est désormais libre de signer où il le souhaite pour la saison prochaine. Si Kylian Mbappé ne devrait pas signer avec son futur club tout de suite, notamment avant la double confrontation entre le club de la capitale et le Real Madrid en Ligue des champions, tout indique qu'il rejoindra la capitale espagnole.

"Un salaire de 50 millions d'euros ? Nous avons été dans la mauvaise génération"

Grâce à sa situation contractuelle et aux économies réalisées par le Real Madrid en indemnité de transfert, Kylian Mbappé sera en position de force, notamment avec les nombreux prétendants souhaitant s'attacher ses services, et pourra négocier un très bon salaire et une belle prime à la signature. En Espagne, un salaire compris entre 40 et 50 millions d'euros par an est évoqué pour le champion du monde 2018. Dans un entretien sur Twitch, Ronaldo n'a pas tari d'éloges sur Kylian Mbappé, tout en glissant un petit tacle au Français.

Real Madrid - FC Barcelone : Endrick, la pépite brésilienne, dévoile son club préféré pour l'avenir

"Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le mèneront à être le numéro un. Et j'ai lu la nouvelle qu'il va au Real Madrid et qu'il sera payé 50 millions par an..... Nous avons la mauvaise génération (rires). L'industrie du football se développe tellement qu'il est normal que les stars gagnent de plus en plus d'argent. Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l'avons fait", a expliqué le Brésilien.

Benzema, le meilleur neuf du moment

Lors de cet entretien, le champion du monde 2002 a également parlé des deux coéquipiers de Kylian Mbappé au PSG, Lionel Messi et Neymar : "Messi est extraordinaire, il a la puissance, la vitesse et la force physique. Il a faim de buts, puis il fait ce qu’il faut en dehors des terrains comme tous les joueurs de cette génération, contrairement à nous. Dites-vous que si nous avions eu la tête de Messi et de Ronaldo, nous aurions pu marquer deux fois plus de buts".

Real Madrid : Ancelotti privé de banc

L'article continue ci-dessous

"J’espère que Neymar pourra gagner la Coupe du monde. En termes de chiffres, il m'a surpassé, ainsi que Zico et Romario, et il est maintenant à cinq buts de surpasser Pelé. Je l'aime beaucoup. Peut-être que certaines personnes le critiquent à cause de sa vie privée et parce qu'il a peu de récompenses individuelles", a ajouté Ronaldo.

Considéré comme le meilleur numéro neuf de sa génération, Ronaldo a été interrogé sur les meilleurs à son poste aujourd'hui. Le Brésilien a adoubé l'un de ses successeurs au Real Madrid dont il est l'idole : "Le meilleur avant-centre de la planète actuellement ? Karim Benzema à mon avis, mais Robert Lewandowski est très proche. Erling Haaland va devenir très fort, peut-être même le numéro un, mais il n'a pas la technique des deux premiers."