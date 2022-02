Real Madrid - FC Barcelone : Endrick, la pépite brésilienne, dévoile son club préféré pour l'avenir

La chasse au jeune Endrick est déjà lancé. Âgé de 15 ans, le jeune attaquant brésilien fait déjà parler de lui dans le monde du football et pour cause, à l'image de Neymar il y a quelques années, les vidéos de ses performances sont virales sur internet. En effet, Endrick a fait parler de lui il y a quelques semaines avec un magnfique but sur lequel sa vitesse et son aisance face au but étaient visibles qui a fait le tour du monde sur internet.

"J'ai beaucoup d'affection pour le Real Madrid"

Membre de l'académie de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa n'a eu aucun mal ces dernières semaines à enchaîner les buts avec les moins de 20 ans du club brésilien. Et forcément, la comparaison avec Neymar est déjà d'actualité. Le "nouveau" Neymar attise la convoitise et les plus grands clubs européens vont être très attentifs à sa situation afin d'être le premier à mettre la main sur la nouvelle pépite brésilienne. De son côté, Endrick a encore du temps devant lui avant de faire son choix. Pourtant, il semble avoir d'ores et déjà une préférence. En effet, dans une interview accordée à Marca, le Brésilien a dévoilé le club qui le fait rêver.

À quel Brésilien peut-on comparer la pépite Endrick ?

"Le Real Madrid un club que j'aime beaucoup à cause de Cristiano Ronaldo, que j'ai toujours suivi, avec les quatre Ligues des champions qu'il y a remportées. J'ai une grande affection pour le Real Madrid à cause de Cristiano, mais je me suis aussi penché sur son histoire et c'est une très bonne équipe. C'est très gratifiant pour moi de savoir qu'ils me regardent et sont témoins de mes matchs, je suis très reconnaissant à Dieu. Je dois en faire plus, ce n'est pas encore bon, je dois donner plus, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir", a affirmé Endrick.

"Je m'identifie à Mbappé"

Le FC Barcelone ? C'est aussi une très bonne équipe, spectaculaire, avec des joueurs incroyables, dont certains sont déjà passés, comme Messi, Xavi et Iniesta. C'est bien que l'un des meilleurs au monde me suive en tant que joueur et en tant que personne. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela", a ajouté le jeune attaquant brésilien qui ne pourra pas signer un pré-contrat avec un club européen avant ses 16 ans, ni même rejoindre l'Europe avant ses 18 ans.

VIDEO : Endrick, 15 ans, un retourné exceptionnel pour charmer encore plus l’Europe

L'article continue ci-dessous

Encore méconnu du grand public, pour le moment, Endrick en a dit un peu plus sur son jeu, ses sources d'inspiration et ses idoles : "Je suis un joueur de caractère, qui essaie toujours de faire les choses les plus difficiles. J'essaie de décider des matchs, de jouer beaucoup en équipe, ce qui est le plus important. Je ne m'arrête jamais, j'en veux toujours plus. Si je marque un but, j'en veux deux ; si je marque deux, j'en veux trois. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis très persévérant".

"Quand je suis arrivé en U20, j'ai commencé comme ailier, j'ai bien joué et j'ai marqué beaucoup de buts, mais je préfère jouer comme avant-centre, qui est ma position d'origine. L'important pour moi est de briser la dernière ligne de défense pour entrer dans la surface et marquer des buts. J'aime et je m'identifie à Mbappé, parce qu'il est jeune et parce que j'ai ses caractéristiques. Mon idole ? Cristiano Ronaldo, un homme spectaculaire, un phénomène. Je dois suivre ses traces", a conclu Endrick.