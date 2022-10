Real Madrid : Rodrygo se méfie du Barça

Le Real Madrid cherche à prendre sa revanche sur le FC Barcelone.

Les Blaugrana occupent de justesse la tête du classement de la Liga à la différence de buts. Après avoir écrasé les Blancs 4-0 au Santiago Bernabeu (et les avoir battus 1-0 lors d'un match amical cet été), le FC Barcelone revient à Madrid ce dimanche après-midi. Les Blancs ne sont pas prêts à faire le grand écart pour obtenir ce résultat.

Dans un entretien accordé à La Liga World avant le Clasico, l'ailier brésilien a souligné l'importance du match.

"C'est un match à six points à bien des égards. Ce sont nos plus grands rivaux en Liga. Nous savons que nous allons nous battre pour le titre avec eux".

Rodrygo estime également que ce Barcelone est très différent de celui qu'il a battu pendant cinq Clasicos consécutifs.

"Ce sera un match très difficile car le Barca joue vraiment bien, beaucoup mieux que ces dernières années, ils se sont beaucoup améliorés."

"L'objectif est le même que toujours, gagner le plus de matchs possible et remporter toutes les compétitions".

On lui a également demandé si le Real Madrid ne se lassait jamais de gagner, ce qui a provoqué un petit rire du joueur de 21 ans.

"Non, non, nous ne sommes jamais fatigués de gagner. Si vous regardiez une séance d'entraînement ici, vous sauriez ce que nous sommes."