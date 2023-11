Real Madrid : Rodrygo n'a pas peur de Mbappé

Rodrygo espère toujours jouer aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid, alors qu'il a admis qu'il n'aimait pas jouer en tant que numéro 9.

La star du Real Madrid et du Brésil, Rodrygo, a admis qu'il accueillerait Mbappe à bras ouverts à Santiago Bernabéu la saison prochaine. Récemment, des informations ont émergé selon lesquelles les Blancos n'étaient plus intéressés par la signature de la star française, qui deviendra un agent libre l'été prochain, mais Rodrygo a maintenu qu'il était toujours désireux de jouer aux côtés d'un "crack" comme Mbappe.

L'article continue ci-dessous

Depuis le départ de Karim Benzema à la fin de la saison 2022-23, Carlo Ancelotti a déployé un nouveau système en 4-4-2 diamant où Vinicius Jr. et Rodrygo jouent les deux attaquants. Mais l'ancien joueur de Santos a fait savoir qu'il détestait jouer en tant que numéro neuf et a révélé ses positions préférées.

Dans un entretien accordé à AS, le Brésilien a répété qu'il n'aimait pas jouer en tant qu'attaquant principal. Il a déclaré : "Parfois, nous parlons d'une chose et nous n'en parlons pas : "Parfois, nous parlons d'une chose et une autre apparaît. C'est un peu compliqué. L'entraîneur sait que je n'aime pas jouer en 9, mais je le fais pour l'équipe et pour lui aussi parce que je crois en lui. Il le savait déjà et nous n'avons eu aucun problème."

Concernant la proposition de transfert de Mbappé, il a ajouté : "Je ne sais pas. Il faut le demander à l'entraîneur ou au président. Bien sûr, pas seulement pour Mbappé. C'est un crack et nous voulons jouer avec les meilleurs".