Real Madrid : Rodrygo n'a pas peur de Mbappé

Rodrygo espère que Mbappé finira par conclure le transfert proposé par le Real et insiste sur le fait que l'attaquant français "aidera beaucoup".

La superstar du Paris Saint-Germain a repris l'entraînement alors que son contrat avec le club est toujours en suspens. Le PSG reste inflexible sur le fait que l'attaquant doit signer une prolongation car il n'a pas l'intention de le perdre pour rien l'été prochain. Cependant, Mbappé n'a pas l'intention de signer un nouveau contrat avec le club et veut aller jusqu'au bout de son contrat actuel. Alors que le Real Madrid attend patiemment en coulisses, Rodrygo garde l'espoir que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 partagera le vestiaire avec lui cet été.

"Au Real Madrid, c'est très compliqué, il y a toujours des rumeurs et cette année, il y avait des rumeurs sur Harry Kane", a-t-il déclaré sur Sport TV. "Quand je suis arrivé à Madrid, on parlait beaucoup de la venue de Pogba, donc je n'ai pas d'informations, il faut attendre et voir. Bien sûr, j'espère que Mbappé viendra parce qu'il nous aidera beaucoup. C'est une vraie star, mais nous ne savons vraiment rien.

Le Real Madrid serait prêt à offrir 200 millions d'euros (171 millions de livres sterling/225 millions de dollars) cet été si Mbappe est officiellement mis en vente par le PSG. L'attaquant serait réticent à l'idée de renoncer à une importante "prime de fidélité" avec le PSG et souhaite donc rester dans la capitale française une saison de plus. Il ne touchera que 50 % de sa prime de fidélité, qui s'élève à 40 millions d'euros, s'il reste jusqu'au 31 juillet.