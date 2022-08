L'ailier du Real Madrid s'est confié ses aspirations personnelles pour la saison à venir. Il a encensé Ancelotti et Modric.

Auteur de cinq buts en onze matches de Ligue des champions la saison dernière, Rodrygo a eu un réel impact dans le sacre madrilène en C1, inscrivant notamment un doublé en demi-finale retour contre Manchester City. Du haut de ses 21 ans, le Brésilien n'est certes pas encore titulaire au Real Madrid mais il monte en puissance au fil des mois. Dans une interview accordée aux médias officiels de l'UEFA, Rodrygo a affiché sa hâte de jouer la Supercoupe d'Europe contre Francfort dans une semaine.

"Je veux jouer davantage"

"Je n'ai jamais joué de Supercoupe d'Europe. Je n'ai joué que la Supercoupe d'Espagne et je pense que ça va être génial. Je veux la jouer chaque année. Pour cela, vous devez gagner la Ligue des champions et je veux toujours gagner la Ligue des champions. Ce sera très spécial pour moi. Dans toutes les finales, on oublie le nom de la compétition et on veut juste gagner. Que ce soit la Supercoupe, la Ligue des champions ou autre, nous cherchons toujours à gagner. C'est la mentalité de notre équipe", a déclaré le Brésilien.

Rodrygo a exposé ses objectifs personnels pour la saison à venir, lui qui ne veut pas se cantonner à un rôle de joker de luxe : "J'ai grandi dans tous les domaines. Je m'entraîne et je travaille chaque jour pour m'améliorer en tant que personne et en tant que joueur. Maintenant, je suis plus mature, j'interagis avec des personnes plus âgées qui m'apprennent beaucoup de choses. En tant que joueur aussi, en côtoyant avec les meilleurs du monde. Chaque jour, j'apprends et je m’améliore. Je veux marquer plus de buts chaque jour, assister et jouer davantage. Je pense que je m'améliore et que je joue mieux chaque saison".

"La première année, je pense que j'étais bon, la deuxième année, je n'ai pas pu jouer beaucoup à cause de ma grave blessure et la troisième saison, j'étais meilleur. Dans la prochaine saison, je pense que je serai meilleur que dans les précédentes. Je n'aime pas fixer des objectifs. Je ne veux pas penser à marquer un certain nombre de buts ou de passes décisives. Je n'aime pas ça. La seule chose à laquelle je pense est d'être meilleur que la saison dernière. Je veux jouer mieux au prochain match, ce sont mes objectifs", a ajouté l'ailier du Real Madrid.

"Ancelotti gagne toujours"

Le Brésilien a rendu hommage à Carlo Ancelotti, vainqueur de sa quatrième Ligue des champions en tant qu'entraîneur : "Ce qui arrive toujours avec lui, c’est qu’il gagne. Il gagne toujours, c'est un phénomène. Il a du succès partout où il va et ici ça ne pouvait pas être différent. Il a fait un travail spectaculaire avec nous depuis le jour de son arrivée. Je me souviens toujours de tout ce qu'il nous a dit pendant la pré-saison, des conseils qu'il nous a donnés. Au cours de la saison, l'équipe a continué à grandir et à s'améliorer, nous avons eu quelques mauvais moments et finalement tout s'est bien passé."

Outre les compliments à l'encontre de Carlo Ancelotti, Rodrygo a également encensé Luka Modric. Le Croate a beaucoup aidé le Brésilien depuis son arrivée à Madrid et ce dernier l'en remercie : "Il m'aide beaucoup. C'est beaucoup plus facile de jouer avec lui, avec la qualité qu'il a. Il est comme un père pour moi."