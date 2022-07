Le Real Madrid n'a pas de solution à l'absence de Karim Benzema

Le Real Madrid gagne avec difficulté et marque à peine lorsque le Français ne joue pas.

Le Real Madrid a joué son premier match de pré-saison contre le FC Barcelone dimanche et, comme cela s'est produit dans la plupart des matchs sans Karim Benzema en 2022, les Merengue ont été battu. La différence entre avoir le Français sur le terrain et ne pas l'avoir est abyssale. Benzema n'est pas un attaquant comme les autres. Le Français, en plus d'être devenu l'un des meilleurs attaquants du continent, est aussi l'un des joueurs qui fait le plus pour le jeu de son équipe.

Le Real Madrid sans Benzema perd son neuf et son dix en même temps, pour ainsi dire. Benzema n'a pas joué 9 matchs depuis 2022 et le Real Madrid n'en a gagné que trois : contre Granada en Liga (1-0 avec un but d'Asensio) et contre Alcoyano en Copa del Rey (1-3) et Elche, également en Copa del Rey en prolongation (1-2). Il n'a marqué que sept buts lors de ces neuf matchs et n'a pas marqué lors de cinq d'entre eux, soit exactement le même nombre de matchs sans but que la saison dernière avec Benzema sur le terrain : 5 sur 46.

Quelle est la meilleure solution à l'absence de Benzema ?

Jusqu'à présent, il est l'un des rares joueurs à qui Ancelotti n'a pas réussi à trouver un remplaçant. Ni Mariano ni Jovic (déjà à la Fiorentina) n'ont convaincu ni l'encadrement ni les madridistas. Borja Mayoral devrait retourner à Getafe et Juanmi Latasa, un attaquant qui a fait une bonne saison avec Castilla la saison dernière, n'a pas encore suffisamment été vu avec l'équipe première pour savoir s'il peut être un bon remplaçant de Benzema. Si Mariano lui a été privilégié, il ne faut pas trop parier sur le fait que le jeune madrièlne aura beaucoup de temps de jeu cette saison.

Carlo Ancelotti va devoir chercher des solutions différentes, comme celle utilisée l'autre jour : faire jouer Eden Hazard en tant que faux neuf. Cela semble être la solution qui convient le mieux à l'Italien : Hazard a montré tout au long de sa carrière qu'il avait la capacité de marquer des buts et la qualité pour jouer en tant que meneur de jeu et faire jouer l'équipe.

Un recrue de dernière minute ?

Cependant, au Real Madrid, il n'a pas démontré cela, bien qu'il y ait un certain optimisme au club autour d'un retour au plus haut niveau du Belge pour cette saison. Les autres variantes sont Marco Asensio, dont l'avenir n'est pas assuré, et Rodrygo. Tous deux ont été d'importants buteurs la saison dernière, mais aucun n'est un pur neuf, et encore moins un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque comme le fait le Français.

La dernière option serait de se tourner vers le marché des transferts. Le Real Madrid n'arrête pas de nous assurer qu'il n'a pas l'intention de signer d'autres joueurs et Ancelotti lui-même l'a confirmé après le Clasico. Cependant, nous ne sommes pas né de la dernière pluie et nous savons tous que si, pour une raison quelconque, la saison n'a pas commencé de la meilleure façon et qu'il y a eu un manque de buts, peut-être que le Real Madrid envisagerait un scénario différent et essaierait de signer un joueur dans la dernière ligne droite de la fenêtre de transfert d'été. C'est sans doute l'option la moins probable, mais elle ne doit pas être écartée.