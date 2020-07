Real Madrid, Ramos : "Pas de problèmes de mon côté"

Sergio Ramos s'est confié au sujet de sa prolongation de contrat en zone mixte juste après la conquête du titre.

Peu après la victoire face à , synonyme de 34e titre de pour le , Sergio Ramos, homme-clé du succès merengue, a laissé exploser sa joie.

"Quand vous fêtes bien le travail, vous récoltez les fruits. On a fait ces 10 matchs. Cela a été compliqué de les gagner, mais on peut au moins nous attribuer ce mérite. Ce fut une saison un peu athypique après ce qu'on a vécu, mais ça a été clair après ce confinement. On a fait tout ce qu'il fallait, à savoir tout gagner. On est restés la tête froide, on a gagné chaque match quel que soit l'adversaire. Ce n'est jamais facile. C'est le 34e titre pour nous. C'est également uen grande joie sur le plan personnel. Zinédine Zidane a un rôle clé, c'est lui qui a les clés du bateau. Il nous a pris avec lui, on a cru en son travail, tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est une grande personne et un grand entraîneur. C'est un titre de force, de lutte, de travail", a indiqué le capitaine du Real au terme du match en zone mixte, lui qui a évoqué sa prolongation de bail avec le club de la Capitale espagnole.

"Je suis tellement heureux. J'ai très envie de terminer ma carrière ici, il n'y a pas de problème de mon côté et il n'y en a pas du côté du club", a ainsi confié le défenseur andalou.