Real Madrid, Ramos : "Il y avait clairement pénalty"

Le capitaine du Real Madrid a réagi à la polémique et pour lui, il y avait clairement pénalty.

Sergio Ramos a insisté sur le fait que la décision d'accorder un penalty au au Camp Nou était la bonne.

Le défenseur est tombé après un duel avec Clement Lenglet dans la surface à la 58e minute, et l'arbitre Juan Martinez Munuera donnait un penalty après un examen VAR.

Ronald Koeman et ses joueurs de Barcelone ont contesté la décision, alors que Ramos a converti la sentence pour donner à nouveau l'avantage au Real Madrid.

"Je pense que c'est clair", a déclaré Ramos. "Il me tire le maillot quand je vais sauter et c'est clair. C'est injuste de juger l'arbitre pour un incident qui est si clair." Avec le score à 2-1, nous avons décidé de renforcer la défense et nous avons profité de leur baisse de moral pour aller chercher le résultat. "

Ramos est revenu dans le onze après avoir raté la défaite en milieu de semaine face au en .