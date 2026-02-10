Real Madrid : quand le capitaine se retourne contre l'entraineur

Le dernier cas en date concerne Dani Carvajal, qui peine à trouver son rythme depuis son retour de blessure au genou en janvier.

Carvajal a dû subir une opération en octobre en raison de douleurs intenses au même genou où il s'était déchiré le ligament croisé antérieur un an auparavant. Il a repris la compétition après deux mois d'absence, mais sur les dix matchs disputés depuis son retour, il n'a fait que deux apparitions, les deux fois en tant que remplaçant.

Il est resté sur le banc à huit reprises, la dernière fois à Mestalla. Après la rencontre, Carvajal semblait très mécontent lors d'une conversation avec le préparateur physique du Real Madrid, Antonio Pintus, comme l'a rapporté Guillermo Rai.

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a choisi d'aligner d'entrée le jeune David Jimenez, formé à La Fabrica, tandis que Trent Alexander-Arnold, tout juste de retour de blessure, est entré en jeu en fin de match à la place de Carvajal. On ignore si la colère du joueur de 34 ans était liée à cet affront, mais beaucoup le pensent.

Parmi eux, Antonio Romero, qui s'est exprimé sur le cas Carvajal lors de son passage dans l'émission Carrusel Deportivo (via MD).

« Pour moi, il y a un problème avec Carvajal. Il est le capitaine du Real Madrid et d'ordinaire, il ne se plaint jamais. Or, l'autre jour, il a fait une déclaration fracassante, affirmant être prêt à jouer. C'est très différent qu'il ne soit pas prêt à jouer 15 minutes. Le staff technique a sans doute ses raisons, mais je les ignore. Le contrat du capitaine se termine le 30 juin prochain, il est important pour l'équipe nationale et non seulement il ne joue pas, mais il ne participe même pas à l'échauffement. J'insiste, il y a un problème avec Carvajal. »

L'élément clé est que Carvajal est dans les derniers mois de son contrat avec le Real Madrid. S'il continue d'être relégué au second plan, il y a de fortes chances qu'il parte. Toutefois, cette décision ne sera prise que plus tard dans la saison.