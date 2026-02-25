Real Madrid : quand Gerard Piqué règle ses comptes avec Arbeloa

L'ex-défenseur espagnol est connu pour ses campagnes marketing agressives visant à promouvoir ses projets de King's League et de Queen's League, et sa dernière initiative fait référence à une célèbre déclaration faite lors d'une interview à propos d'Arbeloa.

L'icône blaugrana avait déjà évoqué sa fameuse photo avec Neymar Junior, déclarant « Il reste », quelques jours seulement avant le transfert du Brésilien au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Denis Suárez a depuis fait remarquer que Piqué savait que Neymar allait rejoindre le PSG lorsqu'il a publié la photo. Sa dernière action vise l'actuel entraîneur du Real Madrid et est visible en lettres capitales sur la Gran Vía, la principale artère de Madrid.

La banderole proclame : « Nous ne sommes pas encore aussi connus, mais nous le serons », en référence à l'annonce de la reprise de la King's League le 1er mars. Le texte souligne la différence entre « cono » et « conocidos » [connu ou connaissance], qui se traduit littéralement par « cône » en espagnol.

Cette mise en évidence de « cône » fait référence à une interview célèbre donnée par Piqué en 2015, alors qu'il jouait encore pour Barcelone et qu'Arbeloa évoluait au Real Madrid. Arbeloa avait déclaré : « Un jour, je verrai Piqué dans un club de comédie parler de Madrid », ce à quoi Piqué avait répondu : « Arbeloa se prétend mon ami, mais ce n'est qu'une connaissance. Une simple connaissance, même. » – le jeu de mots est difficilement traduisible.

« Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'Arbeloa était une connaissance, et chacun est libre d'interpréter. J'ai été très clair, et je n'ai rien de plus à ajouter », a-t-il précisé par la suite. Lors de la récente victoire 2-0 du Real Madrid contre Valence, la Liga a enregistré des chants tels que « Tu es un cône, Arbeloa tu es un cône », selon Marca.