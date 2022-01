Real Madrid : Quand Eden Hazard snobe Newcastle

Eden Hazard semble être de plus en plus proche d'un départ du Real Madrid, et Newcastle a lancé une offre ambitieuse pour le Belge qui a été acceptée par Los Blancos mais rejetée par le joueur lui-même.

Newcastle, c'est non pour Hazard

Newcastle cherche à se renforcer au cours de la fenêtre de transfert de janvier pour assurer sa survie en Premier League, mais a été contrecarré dans ses efforts pour obtenir l'attaquant.

Les Magpies ont fait une offre de 40 millions d'euros au Real Madrid, plus les frais annexes, qui a été accueillie favorablement par les Blancos, mais le Belge n'a pas voulu bouger, selon le Daily Mail.

Hazard est à la recherche d'un transfert vers un club de la Ligue des champions et, avec Newcastle qui en est loin à l'heure actuelle, ce n'était pas une proposition réaliste pour l'ancien attaquant de Chelsea.