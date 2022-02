Real Madrid : Quand Bale se venge des haters

Gareth Bale s'est rendu sur Instagram pour répondre à ceux qui l'ont critiqué pour sa condition physique sur les médias sociaux au cours des dernières semaines.

Bale poste une photo

Des utilisateurs et des médias ont publié sur Twitter des messages comparant des photos récentes des jambes de Bale avec d'autres du passé, cherchant à souligner que l'attaquant du Real Madrid a perdu de la masse musculaire.

Il a cependant partagé une autre photo avec une flèche pointant vers ses quadriceps bombés, alors qu'il cherche à rebondir après les critiques.

Sa photo a reçu plus d'un million de likes de la part de ses fans, tandis que ses coéquipiers actuels et anciens tels que Marcelo, Sergio Reguilon, Sergio Ramos et Lucas Vazquez ont commenté son post pour montrer leur soutien au joueur de 32 ans.