Real Madrid-PSG – Neymar : "Tant mieux pour nous si Casemiro ne joue pas"

A la veille du huitième de finale retour entre le Real Madrid et le PSG, c'est Neymar qui a répondu au question des journalistes lors de la traditionnelle conférence d'avant-match.

Etes-vous impatient de jouer ?

Evidemment. C'est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matches car on en joue peu des comme ça. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match.

Vous aviez été éliminé par le Real en 2018 : est-ce oublié ou voulez-vous prendre votre revanche ?

J'ai tout oublié. Rater des matches c'est vraiment dur et triste. Heureusement, je suis en bonne forme et je suis prêt à aider le PSG. On sait qu'en face ils sont très forts mais on ne va pas se cacher ni baisser les bras : on va tout donner pour gagner le match.

Avez-vous changé votre manière de jouer avec Messi et Mbappé ?

Je ne pense pas, je joue avec les mêmes jambes et de la même façon. On attaque et on défend ensemble. C'est comme ça qu'on va gagner la Ligue des champions. Si on joue en équipe, on ne gagnera pas seulement le match mais aussi la compétition.

Casemiro, votre coéquipier en sélection, est blessé, est-ce que ce sera plus facile sans lui pour le PSG ?

Non ce ne sera pas plus facile car le Real a un effectif de qualité. Casemiro est le meilleur joueur à son poste. Pour nous ça ne change rien : on va jouer de la même façon pour gagner le match. Après, ce sera peut-être plus difficile pour le Real mais tant mieux pour nous si Casemiro ne joue pas.

Vous avez déjà joué au Bernabéu et contre le Real, est-ce une motivation particulière ? Et pour le match, c'est du 50-50 ?

Entre le PSG et le Real c'est toujours du 50-50. Il n'y a pas de favori car de ce sont deux équipe très fortes. Mais on a un avantage après la victoire à l'aller. Je suis très heureux de jouer demain avec un stade plein et avec mes coéquipiers et on va tout faire pour l'emporter.

Quels sont vos bons souvenirs au Bernabéu ?

Il y en beaucoup : j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes décisives. C'est toujours spécial de jouer ici, pas seulement pour moi. .

Comment est Mbappé, est-il à 100% ? Avec Messi, en tant qu'ex du Barça, avez-vous une plus grande motivation ?

Mbappé est bien. Avec Leo, c'est un match spécial car on a joué au Barça. Ce le sera aussi pour Ramos. Mais jouer contre le Real ou Barça, pour n'importe quel joueur, c'est spécial. Demain on veut marquer l'histoire du PSG.

Vous avez dit que vous alliez « attaquer et défendre ensemble » mais on remarque que le PSG est souvent déséquilibré…

Je ne suis pas d'accord. Si on compare par rapport aux autres équipes, on joue ensemble. Je pense qu'on a fait un très grand match aller et on veut reproduire cela mercredi soir. On verra demain ce qu'il va se passer on verra si vous faites la même analyse après la rencontre.

Vous avez un banc exceptionnel, la finale de la Ligue des champions aura lieu au Stade de France, est-ce l'année où jamais pour le PSG pour remporter le trophée ?

C'est vrai qu'on une grande équipe avec un groupe de qualité. La finale de la Ligue des champions, pour nous, c'est incroyable. Depuis qu'on a appris la nouvelle, ça nous donne encore plus envie d'aller en finale. Le match de mercredi, c'est juste une étape vers cet objectif à atteindre.