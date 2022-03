Real Madrid-PSG : Mbappé est "serein" selon Pochettino

Après Neymar, c'est Mauricio Pochettino qui a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, avant le huitième de finale retour contre le Real Madrid. Il a expliqué comment le PSG abordait ce match retour et a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, touché au pied à l'entraînement, lundi matin.

Après la victoire 1-0 à l'aller, le PSG doit-il calculer et jouer plus bas ?

La meilleure façon de défendre le score, ce sera d'attaquer, de dominer notre adversaire. On l'a fait à aller mais ce sera plus dur ici. Ce match, c'est comme une finale, ça demande une grande exigence.

Depuis le début de la saison il y a une alternance entre vos gardiens. Allez-vous enfin tranché ?

Demain on va jouer avec un gardien, ça c'est sûr. Je suis très patient car vous me posez toujours la même question. On a la chance d'avoir deux grands gardiens car c'est que je voulais et le club aussi. Peu importe mon choix, il y aura un déçu et des critiques. Je dois trouver des arguments pour l'un et pour ‘l'autre. Je suis content de la façon dont on gère la situation.

Vous avez été éliminé en Coupe de France et vous êtes pratiquement champion de France : est-ce le dernier gros match à enjeux pour le PSG en cas d'élimination ?

On parle toujours des points négatifs du PSG et des points positifs du Real Madrid. Bien sûr, au foot, on peut perdre. Mais on pense uniquement à des choses positives, on ne pense pas à la défaiteUne telle question avant un tel match ne mérite pas une réponse. C'est évident que si on perd on est éliminé et notre parcours s'arrêtera. Je vous réponds par respect.

C'est un match particulier pour Mbappé : comment gérer-vous cela ?

On parle beaucoup trop de ça alors que nous on est tranquille. Il est mature malgré sa jeunesse, il veut simplement jouer et défendre les couleurs du PSG en se donnant à fond. Il ne va pas changer sa façon de jouer, il est très serein.

Concernant sa blessure, comment va-t-il ?

J'ai parlé avec lui, il se sent bien. Quand il a reçu le coup, il a eu peur mais après quelques heures il se sentait mieux et marchait tranquillement, j'espère qu'il pourra s'entraîner normalement d'ici quelques minutes (la conférence de presse a eu lieu juste avant l'entraînement du PSG au Bernabéu, n.d.l.r.).

Au départ, le PSG était favori, mais depuis quelques jours, on dirait que le Real a plus de chance de passer ?

Comme je l'ai déjà dit, on voit toujours le côté positif pour le Real. Nous, on a gagné le match aller. On a fait la moitié du chemin. On respecte le Real, un club qui a gagné 13 fois la Ligue des champions. Mais on n'a pas peur, on va essayer de jouer notre jeu. On doit être sérieux, concentré, exigeant mais on est prêt. Tout le monde au club veut gagner la Ligue des champions et on va tout faire pour se qualifier.

Après Nice-PSG, Neymar a eu un geste d'humeur envers Gouiri, comment expliquez-vous cela ?

Franchement je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas de commentaire à faire. Neymar s'est exprimé avant moi et il est très concentré sur le match. La Ligue 1 et la Ligue des champions sont deux choses différentes. Il ne faut pas oublier qu'il a été recruté pour gagner la Ligue des champions et demain il devra montrer tout le talent qu'il a.

La suppression de la règle du but à l'extérieur influence-t-elle votre préparation ?

Il faut respecter les règles. Avant ça donnait un avantage à l'équipe qui marquait à l'extérieur mais maintenant c'est plus équitable.

A quel type de Real Madrid allez-vous faire face ?

Le Real ne va pas changer sa façon de jouer malgré l'absence de Casemiro ainsi que celle de Mendy. On a vu tous les matches du Real, ils ont vu les nôtres. Ils savent comment on joue et nous on sait comment ils jouent. On va essayer d'avoir le ballon et de le tenir loin de notre surface. Il faudra ressortir le ballon et bien les presser. Ce sera aussi un duel tactique en fonction des joueurs alignés.

Demain, c'est un match pour les grands joueurs, qui est votre leader ?

On a beaucoup de leaders sur le terrain. Comme Neymar l'a dit, tous les joueurs veulent gagner. Quand on joue ce genre match il faut être prêt. J'ai un groupe talentueux et de nombreux joueurs peuvent faire la différence, créer des occasions et marquer.

En parlant de leader, pensez-vous que Mbappé est le meilleur joueur du monde ?

Je pense que Messi est le meilleur joueur du monde avec ses sept Ballons d'or. Après il y a Kylian qui postule pour être le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde.