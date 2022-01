Real Madrid : pour Perez, Modric a le niveau d'un Ballon d'Or

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, estime que la forme actuelle de Luka Modric est digne de remporter un autre trophée de Ballon d'Or. Le milieu de terrain de 36 ans, qui a été sacré meilleur footballeur du monde en 2018, a ouvert le score pour les Madrilènes qui ont battu l'Athletic Bilbao 2-0 pour remporter la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche.

Modric et Courtois à leur prime selon Perez

La star croate est en grande forme avec la Maison Blanche et son président pense que lui et le gardien Thibaut Courtois sont actuellement au sommet du jeu dans leurs rôles respectifs. "Sans vouloir se vanter, ils sont les meilleurs joueurs du monde à leur poste", a déclaré le président à Movistar après la victoire de son équipe. "Modric est dans une forme enviable, il est digne de remporter à nouveau le Ballon d'Or", a ensuite ajouté l'Espagnol, optimiste.

Perez fait aussi l'éloge de Marcelo

Le succès de dimanche était également spécial pour le vétéran Marcelo, le défenseur latéral, qui a maintenant remporté 23 trophées avec le club de la capitale. Il devient ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du club, à égalité avec Paco Gento, qui a joué pour les géants espagnols de 1953 à 1971 et a notamment remporté 12 titres de Liga et six Coupes d'Europe.

"Marcelo est une légende", a déclaré Perez. "Pour lui, recevoir une ovation est évident, et je suis heureux qu'il l'ait reçue dans un endroit avec autant de Madridistas", s'est même félicité le président du Real Madrid, qui avait particulièrement de quoi avoir le sourire dimanche soir.