Real Madrid, Pérez : "Il y a un joueur français qui nous intéresse"

En marge de la présentation de la prochaine assemblée générale des socios, le président des Merengue est revenu sur le mercato.

Florentino Perez a pris la parole lors de l'Assemblée générale du mercredi et a évoqué les transferts, notamment les tentatives madrilènes de recruter Robert Lewandowski et Paul Pogba, dans des propos relayés par AS.

"Nous avons tenté Lewandowski pendant différentes années, mais ils n'étaient pas vendeurs", a-t-il déclaré. "C'était la même situation avec Pogba."

Interrogé sur Kylian Mbappé, Florentino a admis qu'"il est évident que nous aimons un joueur français et que nous allons tenter de le recruter, mais ils ne nous le vendront pas".

Concernant la saison dernière, Perez a déclaré: "Vous devez faire preuve d'autocritique, mais aussi mettre en valeur tout ce qui a été gagné. Nous avons remporté quatre ".

Le président du Real Madrid a également un problème avec la LFP espagnole qui selon lui tente de s'emparer du contrôle des droits TV du Real : "Ils essaient de collectiviser des droits qui nous appartiennent. Ce genre de chose ne se produirait même pas en ."

