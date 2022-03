Real Madrid : Perez croit toujours en Hazard

Alors que le Real Madrid entre dans la dernière ligne droite de sa saison, peu de choses ont été dites sur Eden Hazard, si ce n'est un discours autour de ses blessures. Après sa dernière intervention chirurgicale, Hazard ne jouera pas un rôle décisif dans le parcours de la Ligue des champions ou de la Liga. On pourrait dire la même chose de sa carrière au Real Madrid.

Pourtant, il a toujours un soutien très important dans le camp du Real Madrid. Le président Florentino Perez n'est pas prêt à abandonner le Belge, malgré trois saisons décevantes. Selon Sport, Perez a accompagné Hazard lors de son opération en signe de soutien.

Son plus grand obstacle à la rédemption pourrait être l'afflux de nouveaux attaquants. Les tentatives du Real Madrid pour faire venir Kylian Mbappé et éventuellement Erling Haaland limiteraient considérablement ses chances d'avoir du temps de jeu si Perez réussit. Cependant, si Haaland va ailleurs, il pourrait avoir l'opportunité de regagner sa place avec le soutien de Perez. De plus, Hazard lui-même souhaite réussir à Madrid.