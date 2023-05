Real Madrid, par ici la sortie ! Ces 3 joueurs sont sur le départ

Si le mercato hivernal a été paisible dans les rangs de la Maison Blanche, l'été prochain annonce un large renouvellement de l'effectif.

Depuis quelques années, le Real Madrid assume sa mue. Habitué à attirer des "galactiques" sous Florentino Perez, le club le plus titré de l'histoire a pris un virage en matière de recrutement, avec une stratégie basée sur la prospection de jeunes espoirs mondiaux appelés à se développer.

Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao ou le jeune Endrick et les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga personnifient cette politique. L'été prochain ne dérogera pas à la règle. L'élimination en Ligue des Champions contre Manchester City annonce des changements encore plus conséquents.

Plusieurs historiques poussés vers la sortie





Avec de nombreux joueurs en fin de contrat (dont les cadres Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos), les négociations ont commencé en coulisses pour des prolongations de contrat des éléments les plus importants. En revanche, certains joueurs seront poussés vers la sortie. Ces historiques devraient prolonger pour services rendus, même si l'idée d'une fin de cycle plane depuis hier.





Alors que l'avenir de Marco Asensio semble toujours s'écrire en pointillés, 3 autres joueurs devraient quitter le Real Madrid : Dani Ceballos, Mariano Diaz et Nacho. Selon le média britannique The Athletic, Carlo Ancelotti aurait changé d'avis sur ce dernier. L'Italien souhaite un nouveau joker pour sa ligne défensive - un costume que Nacho endossait parfaitement.





Le départ de l'Espagnol ne passerait pas inaperçu dans les rangs du Real Madrid. Pur produit de la Cantera madrilène, Nacho avait rejoint la Maison Blanche enfant, il y a plus de 20 ans, en 2001.

Reste à savoir si Ancelotti sera encore aux commandes du Real la saison prochaine.