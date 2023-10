Real Madrid – Osasuna (4-0) : Bellingham porte encore les Merengues

Le Real Madrid s’est imposé (4-0) contre Osasuna ce samedi à l’occasion de la 8éme journée de Liga.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont offert une brillante performance aux spectateurs du Santiago Bernabeu ce samedi contre Osasuna. Les Merengues n’ont fait qu’une bouchée (4-0) de la formation basque grâce notamment à un doublé de Jude Bellingham.

Royal Bellingham

Le Real Madrid installe tranquillement son jeu de possession de balle en attendant de trouver une ouverture et un décalage dans la défense adverse (5e). Très bon décalage trouvé par Valverde qui trouve Joselu en profondeur. L'attaquant madrilène accélère et pénètre dans la surface côté droit mais ajuste mal son centre au deuxième poteau pour Vinicius (7e).Jude Bellingham ouvre le score ! Quelle action ! Modric trouve parfaitement Carvajal dans la surface, qui remise en une touche pour Bellingham. L'Anglais contrôle son ballon et prend son temps pour ajuster Herrera du pied gauche. Le Real démarre fort (1-0,8e). C'est le 9e but de Jude Bellingham cette saison en Liga. Plus que jamais meilleur buteur du championnat.

L'intensité est monté d'un cran des deux côtés depuis l'ouverture du score de Jude Bellingham. Les deux formations en mettent un peu plus dans les duels. Les Madrilènes tentent de varier leurs attaques. Des situations courtes, mais aussi du jeu long en trouvant directement en profondeur Vinicius ou Bellingham qui plongent dans le dos de la défense.

Les redoublements de passes et la vitesse des transmissions des joueurs du Real font mal à Osasuna qui court après le ballon depuis plusieurs minutes.Valverde récupère un ballon dans la moitié de terrain d'Osasuna. L'Uruguayen conduit son ballon avant de décaler Vinicus côté gauche. Le Brésilien fixe la défense avant de repiquer sur son pied droit mais ne cadre pas son tir. C'est dommage (24e).Carvajal proche d'inscrire le deuxième du match. Le latéral droit récupère un ballon hasardeux dans la surface et tente un lob du pied droit pour surprendre Herrera. Le gardien espagnol ne se fait pas avoir et intercepte de justesse le tir (29e). Areso est très actif dans son couloir droit ! Le latéral droit réussit à centrer en retrait pour Moncayola. Le numéro 7 en bonne position reprend ce ballon en première intention du pied droit. Mais son tir, un peu écrasé, passe pas loin de la cage de Kepa (41e).

Le Real a failli surprendre Osasuna. Modric alerte Joselu dans la surface. L'Espagnol profite d'une mauvaise gestion défensive de la défense d'Osasuna pour récupérer le ballon. Mais son tir du pied gauche est trop croisé et file à côté du cadre (47e).

Bellingham combine avec Valverde qui lui remet le ballon dans la zone de vérité. Le numéro 5 ajuste ensuite parfaitement du plat du pied droit Herrera. Le ballon file entre les jambes du gardien d'Osasuna. Clinique(2-0,54e). Kepa sort le grand jeu. Pena se retrouve seul à l'entrée de la surface, légèrement sur le côté gauche. Le numéro 15 tente un enroulé du pied droit qui prend la direction de la lucarne. Mais Kepa s'envole dans les airs et détourne ce tir (56e).

Vincius participe à la fête

Valverde casse la ligne défensive d'Osasuna pour trouver le Brésilien en profondeur. Le numéro 7 dribble le gardien avant de pousser le ballon au fond des filets du pied droit. (3-0,62e) pour les Merengue .

Joselu y va de son but. Vinicius résiste dos au but face à deux défenseurs à l'entrée de la surface. Le Brésilien décale par la suite Joselu dans la surface qui vient propulser le ballon du plat du pied droit dans la cage de Herrera. La démonstration (4-0,69e).

Joselu manque son penalty ! L'attaquant espagnol envoie son tir du pied droit en plein milieu de la cage. Herrera choisit de rester au milieu et détourne assez facilement la tentative de l'attaquant madrilène. Toujours 4-0 (84e).

Le Real Madrid s'impose avec la manière et prend la tête de la Liga.