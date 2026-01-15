Real Madrid : nouvelle trahison pour Xabi Alonso

Il pourrait bien retrouver les rênes du Real Madrid la saison prochaine, compte tenu de ses nombreuses demandes.

Alonso aurait déclaré à la direction qu'il lui était impossible de gérer le vestiaire sans un soutien plus affirmé. Il aurait également été déçu par le mercato estival. Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono ont été recrutés pour 165 millions d'euros cet été, mais Alonso privilégiait le recrutement de deux défenseurs centraux et d'un milieu défensif.

L'un des joueurs qui l'intéressait particulièrement était Martin Zubimendi, d'Arsenal. Les deux hommes ont déjà évolué ensemble à la Real Sociedad B, et de nombreuses rumeurs laissaient entendre qu'ils pourraient se retrouver au Bernabéu. Cadena SER affirme que le Real Madrid n'a jamais envisagé de recruter Zubimendi, le jugeant inadapté au poste. Leurs options privilégiées pour le poste de milieu défensif sont Rodri Hernandez et Vitinha.

De son côté, Diario AS note que la direction est désormais consciente de la nécessité d'une reconstruction pour réussir, même si elle avait perdu confiance en Alonso. Le club indique que la porte reste ouverte à d'éventuels transferts jusqu'à la fin du mois, même s'il ne prévoit pas de nouvelles recrues pour le moment. Cet été, l'accent sera mis sur le recrutement d'un milieu de terrain et d'un défenseur central, les postes mêmes qu'Alonso souhaitait renforcer.

Cela dit, le club estime que son travail sur le marché des transferts n'a pas été aussi catastrophique que certains le prétendent et que la qualité de l'effectif est élevée. Le club pense pouvoir tirer davantage du groupe actuel et n'envisage pas de refonte complète. Par ailleurs, c'est la direction, et non un nouvel entraîneur, qui continuera de décider de la politique de transferts.