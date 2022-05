Real Madrid : Modric s'est amusé face au PSG

Le milieu de terrain croate a été impliqué dans des moments énormes avec le Real Madrid ces dernières années, notamment les différentes remontées dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions cette saison.

"Le plus difficile a été celui contre Manchester City parce qu'il ne restait presque plus de temps, mais l'équipe et les supporters ont cru jusqu'au bout parce que cela fait partie de l'ADN de ce club", a déclaré Modric.

"À la fin, nous l'avons fait. Le plus amusant a été le match contre le PSG ; c'était 15 ou 20 minutes de folie parce qu'il est très difficile d'expliquer ce qui se passe les soirs de Ligue des champions à Bernabeu.

"C'était le début de nombreuses nuits magiques qui nous ont amenés jusqu'à Paris, et j'espère que nous pourrons gagner une autre Ligue des champions."

Le Real Madrid aime Modric

Modric est une figure très aimée à Madrid pour avoir tant gagné avec les Blancos.

"Je suis conscient de l'amour que me portent les supporters, ils me le montrent lors des matchs, dans la rue. C'est incroyable, je suis reconnaissant de l'amour qu'ils me montrent chaque jour. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même lorsque j'enfile le maillot de Madrid pour rendre cette affection ", a déclaré Modric.

"Madrid est tout, c'est ma maison, je me sens très heureux dans ce club, depuis le tout premier moment, c'est quelque chose d'incroyable. Je sens que je fais partie de Madrid, je suis un Madridista de plus et c'est pour la vie."

Il a également ajouté qu'il aimerait prendre sa retraite au club, en disant : "J'espère pouvoir prendre ma retraite à Madrid. Madrid est ma maison, je me sens très heureux au club, dans la ville, très aimé par les gens.

"Ma famille est aussi très heureuse, donc j'espère continuer encore quelques années et j'espère finir ma carrière ici."