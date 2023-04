Real Madrid : Modric, la fin d'une époque

Luka Modric se rapproche à grands pas du statut de joueur libre au Real Madrid, le club n'ayant pas encore entamé de négociations avec lui.

Modric est devenu l'un des meilleurs joueurs du football mondial au cours de sa décennie à Madrid, remportant cinq Ligues des champions et devançant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le Ballon d'Or en 2018.

Modric, monument en péril

Il reste l'un des joueurs les plus importants du Real, ayant participé à 24 des 27 matches de Liga cette saison et à six des huit matches de Ligue des champions jusqu'à présent, mais son contrat actuel expire à la fin du mois de juin.

Et il n'y a pas eu de mouvement de la part des Blancos.

"Les dirigeants du Real n'ont pas encore contacté le joueur de 37 ans ou ses représentants pour entamer des négociations en vue d'une prolongation", rapporte GOAL.

"Modric attend depuis des mois des nouvelles du club, et se sent de plus en plus mal à l'aise avec la situation alors que la saison 2022-23 continue de s'écouler."

Il est entendu que le refus de Modric de prendre sa retraite internationale après avoir aidé la Croatie à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde d'hiver au Qatar a irrité les Madrilènes, alors qu'ils ont également une jeune concurrence qui émerge avec Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Fede Valverde.

Le Real est également en tête de file pour recruter le jeune milieu de terrain anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund l'été prochain, même si la concurrence de Liverpool et de Manchester City contribuera à faire grimper son prix bien au-delà des 100 millions d'euros.

Modric a déjà réitéré son désir de prolonger son séjour à Madrid, qu'il y ait ou non plus de concurrence pour sa place.

"Il n'y a pas d'autre choix que de rester au Real Madrid jusqu'à la fin de sa carrière, tout le reste n'est que spéculation", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il pourrait rejoindre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo au sein du club d'Al-Nassr.

"Je sais que vous [les journalistes] devez écrire et fournir des informations, mais ce que j'ai répété 100 fois, je le répète maintenant : mon souhait est de rester au Real".