Real Madrid : Modric fixe un âge de retraite

Luka Modric continue de donner tort à tous les sceptiques qu'il pourrait encore avoir, car il est toujours un joueur essentiel pour le Real Madrid à l'âge de 36 ans.

Le vétéran reste l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et n'a pas l'intention de s'arrêter tout de suite, confiant qu'il a encore beaucoup à offrir, et qui pourrait le contester au vu de ses performances cette saison ?

S'exprimant lors du lancement de l'application "Sportening", dans laquelle il est investisseur, Modric a parlé de sa carrière et de la façon dont il a travaillé pour continuer à jouer malgré son âge avancé.

Modric prêt à durer

"Je ne sais pas quand je vais continuer à jouer jusqu'à, peut-être vers 40 ans, on verra", a déclaré Modric.

"Je dois y aller étape par étape, apprécier ce que je fais. Je me sens bien physiquement, ce qui est important, mentalement aussi. Je suis dans un énorme club, le meilleur club du monde sans aucun doute, et je travaille dur pour maintenir mon niveau aussi haut que possible.

"Nous verrons combien de temps cela durera, mais parler d'années est difficile. J'ai presque 37 ans et je me sens très bien pour être honnête. J'ai travaillé en dehors de Valdebebas et des installations du club pour savoir où je peux m'améliorer, où je peux rester au top physiquement."

Le Croate ne fait donc pas de plans de retraite, et il a déclaré ne pas avoir de plans du tout pour l'avenir. À l'approche d'une décennie sous le maillot du Real Madrid, il profite simplement du moment présent.

"Depuis que je suis au Real Madrid, j'ai réalisé plus que ce que j'attendais ou espérais, car cela fait maintenant presque 10 ans que je rêve", a déclaré Modric.

"Il serait difficile d'écrire tout ce qui m'est arrivé au cours de ces dix années. De plus, ma relation avec le club est parfaite, et avec les fans aussi.

"Dès le premier moment, ils m'ont pris en charge et m'ont fait confiance, m'ont soutenu, et cela m'a aidé à réaliser tout ce que j'ai et à continuer."